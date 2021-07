Naomi Campbell (51) scheint ihr Mamasein zu genießen! Die Laufstegschönheit überraschte Mitte Mai ihre Fans, als sie in den sozialen Medien völlig unerwartet verkündete, mit 50 Jahren erstmals Mutter geworden zu sein. Außer dem Fakt, dass es sich bei ihrem Kind um ein kleines Mädchen handelte, verriet das Model jedoch so gut wie keine weiteren Details rund um die Geburt oder den Alltag mit ihrem Sprössling. Doch nun wurde die Neu-Mama das erste Mal mit ihrem Kind in der Öffentlichkeit gesichtet!

Paparazzi erwischten das Supermodel am Sonntag erstmals mit ihrem Töchterchen. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, war Naomi bei einem Spaziergang durch New York mit einem Kinderwagen zu sehen. Das Gesicht des Kindes bekamen dabei wohl weder Fans noch andere Menschen auf der Straße zu sehen: Die Beauty verdecke die Öffnung des Kinderwagens schließlich mit einem rosafarbenen Spucktuch. Vermutlich machte die Kleine darin ein Nickerchen.

Naomi war bei dem Spaziergang alleine mit ihrer Tochter – schließlich soll sie eine alleinerziehende Mutter sein. Ein Insider verriet jedenfalls kürzlich, dass sie keinen Partner hätte und eine Freundin ihr mit dem Baby wohl gelegentlich helfen würde. Überglücklich mit ihrer Rolle als Mama scheint die Fashion-Ikone jedoch trotzdem zu sein – auf einem der Fotos lächelte sie zumindest ein wenig.

Getty Images Naomi Campbell, Model

Instagram / naomi Naomi Campbell und ihre Tochter, Mai 2021

Getty Images Naomi Campbell, Model

