Liam Paynes letztes Liebeslied war für Ex Naomi Campbell

Der verstorbene Sänger Liam Payne (✝31), einst Mitglied der Boyband One Direction, hatte kurz vor seinem tragischen Tod im Oktober noch ein besonderes Vorhaben. Laut Mirror arbeitete er an einem Song, den er seiner ehemaligen Partnerin Naomi Campbell (54) widmen wollte. Liam, der mit nur 31 Jahren infolge eines Sturzes aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires sein Leben verlor, soll fest davon überzeugt gewesen sein, dass der Song mit dem Titel "Closer to You" sein großer Solo-Comeback-Hit werden könnte. Die beiden Stars führten 2019 eine kurze Beziehung, und Liam soll während der Aufnahmen verraten haben, dass Naomi in dem Lied als "die Eine, die ihm entwischte" beschrieben wird.

Die Textzeilen des Tracks enthüllen Liams Sehnsucht nach der Supermodel-Ikone mit intensiven Worten wie "Ich will dich lieben" und einer besonders emotionalen Eröffnung: "Ich rieche immer noch dein Parfüm in meinem Zimmer". Das Lied soll nur wenige Monate vor seinem Tod fertiggestellt worden sein, unter anderem mit Unterstützung von Top-Produzenten wie Rami Yacoub und Max Martin. Freunde und Kollegen, die Liam in dieser Zeit im Studio begleiteten, berichteten, dass er voller Vorfreude und Stolz auf seine Arbeit war. Besonders emotional soll für ihn die Erinnerung an Naomis Parfüm gewesen sein, das ihn immer wieder inspiriert habe.

Liam und Naomi hatten ihre Beziehung nie öffentlich kommentiert, auch wenn sie zu ihrer aktiven Zeit regelmäßig in den Schlagzeilen gewesen sind. Laut Insidern soll Naomi von dem Song gewusst haben, auf den Liam "extrem stolz" war. Eine Quelle verriet Mail am Sunday: "Liam und Naomi waren etwa drei bis vier Monate ein Paar. Wie immer bei Liam ging er die Beziehung sehr ernsthaft an. Es gab keinen großen Streit, vielmehr wurde beiden klar, dass ihre Beziehung aufgrund ihrer vollen Terminkalender und der vielen Reisen langfristig nicht funktionieren konnte." Der Song wurde in Buenos Aires als Beweismittel in einem 91-seitigen Dokument eingereicht. Ob er veröffentlicht wird, bleibt vorerst unklar.

ZUMAPRESS / MEGA Liam Payne, Sänger

ActionPress / Cobra Team / BACKGRID Naomi Campbell in Mailand, September 2024

