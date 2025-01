Ganz stolz: Naomi Campbell teilt intime Fotos mit ihren Kids

Naomi Campbell (54) hat ihre Fans mit seltenen Einblicken in ihr Familienleben überrascht. Auf Instagram teilte das britische Supermodel Fotos aus einem winterlichen Skiurlaub mit seinen beiden Kindern. Naomi, die 2021 Mutter einer Tochter und 2023 eines Sohnes wurde, zeigte sich sichtlich glücklich und schrieb zu den Bildern: "Dankbar und gesegnet. Es geht alles so schnell." Auf einem der Schnappschüsse trägt sie beide Kinder im Arm, während sie durch den Schnee spaziert. Ein weiteres Foto zeigt sie und ihre Tochter in passenden Pyjamas, wie sie gemeinsam kuscheln. Die Kinder genossen zudem Schlittenfahrten und erste Skiversuche.

Die Fotos kommen knapp ein Jahr, nachdem Naomi bestätigt hatte, dass sie beide Kinder mithilfe einer Leihmutter bekommen hat. Die heute 54-Jährige erklärte in einem Interview mit The Times, dass ihre Kinder ihre oberste Priorität seien. "Ich hoffe auf eine bessere Welt für meine Kinder", betonte sie, während sie versicherte, immer für die beiden da sein zu wollen. Die Namen ihrer Kinder hat das Model bislang nicht öffentlich gemacht, ebenso wenig wie Details zu ihrem Privatleben. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sie sich nach einer kurzen, intensiven Beziehung von ihrem deutschen Partner getrennt hat.

Naomi, die bereits in jungen Jahren ihren Durchbruch als Model feierte, möchte für ihre Kinder ganz andere Wege gehen. In Interviews verriet die zweifache Mutter, dass sie ihre Tochter nicht so früh arbeiten lassen würde, wie sie es selbst getan hat. Mit nur 15 Jahren stand das Supermodel für ihr erstes Covershooting vor der Kamera, was den Beginn einer weltweiten Karriere markierte. Auch auf ihrem bisherigen Lebensweg betont sie immer wieder den Einfluss ihrer eigenen Mutter, die sie auch ohne großes Einkommen unterstützte. Naomi hält das Muttersein für eine unschätzbar wertvolle Erfahrung.

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihren beiden Kindern

Getty Images Naomi Campbell, Supermodel

