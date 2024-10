Naomi und Co. glänzen in der ersten Reihe bei Chanel-Show

Promiauflauf in Paris: Naomi Campbell (54) und jede Menge andere Stars sorgten bei der Chanel-Show auf der Paris Fashion Week für glänzende Auftritte. Trotz aktuell steigender Temperaturen strömten berühmte Gäste wie Keira Knightley (39), Clémence Poésy und Sadie Sink (22) in klassischen Tweed-Anzügen und mit gesteppten Handtaschen zum Opernhaus, um die neueste Kollektion des berühmten Modehauses zu bewundern. Naomi Campbell nahm dabei in der ersten Reihe Platz – neben den Schauspielerinnen Margaret Qualley (29) und Lupita Nyong'o (41). Die Supermodel-Ikone trat damit zum ersten Mal öffentlich auf, nachdem sie kürzlich aufgrund von Spendenveruntreuung von ihrer Rolle als Treuhänderin einer Wohltätigkeitsorganisation ausgeschlossen wurde.

Naomi ließ sich davon nichts anmerken und erschien stilvoll wie eh und je – in einem cremefarbenen Signatur-Chanel-Wollblazer und passendem Rock, kombiniert mit eleganten schwarz-weißen Slingback-Heels und schicker Sonnenbrille. Margaret, die für ihre Hauptrolle im neuen Film "The Substance" aktuell viel Lob erntet, trug einen unifarbenen Zweiteiler, bestehend aus einer cremefarbenen gecroppten Tweed-Jacke mit floralen Verzierungen und einem passenden Minirock. Lupita entschied sich für einen eleganten schwarz-weißen Mantel mit Hahnentritt-Muster, kombiniert mit einem schwarzen Oberteil und einer hochgeschlossenen Samt-Anzughose.

Die Paris Fashion Week brachte vom 23. September bis 1. Oktober 2024 erneut Glanz und Glamour in die Modemetropole. Nach den erfolgreichen Haute Couture-Schauen wurden auch die Ready-to-Wear-Kollektionen mit Spannung erwartet – und besonders Chanel enttäuschte seine treuen Anhänger nicht. Das legendäre Modehaus, das 1910 von Coco Chanel gegründet wurde, steht seit jeher für zeitlose Eleganz mit komfortablen Designs. 1983 übernahm Karl Lagerfeld (✝85) die kreative Leitung und schuf einen unverkennbaren Stil, der den Geist der Gründerin bewahrte, aber auch seine eigene Handschrift trug. Nach Karls Tod im Jahr 2019 führte Virginie Viard das Haus bis zu ihrem Rücktritt im Juni 2024. Wer ihr Nachfolger wird, bleibt vorerst ungewiss.

Getty Images Margaret Qualley bei der Paris Fashion Week, 2024

Getty Images Lupita Nyong'o bei der Paris Fashion Week, 2024

