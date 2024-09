Spenden veruntreut? Naomi Campbell in Skandal verwickelt

Naomi Campbell (54) muss sich mit schweren Anschuldigungen auseinandersetzen. Das Model soll Spendengelder ihrer Fundraising-Organisation namens "Fashion for Relief" veruntreut haben, wie unter anderem die BBC berichtet. Demnach habe die Laufstegschönheit beispielsweise in einem Luxushotel in Cannes auf Kosten der Organisation für drei Nächte zu einem Preis von 9.400 Euro genächtigt und Dienstleistungen im Wert von 7.900 Euro in Anspruch genommen. Für dieses Verhalten wurden ihr prompt Sanktionen der britischen Behörde Charity Commission verhängt: Fünf Jahre lang darf Naomi nun nicht mehr im Vorstand einer Organisation sitzen.

Neben Naomi wurden auch zwei weiteren Vorstandsmitgliedern ein Fehlverhalten im Umgang mit den Spendengeldern vorgeworfen. Zudem kommt hinzu, dass Treffen und Entscheidungen der Organisation nicht fachgerecht protokolliert wurden. Auch gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschlüsse und Berichte seien nicht eingereicht worden, wie der Sender berichtet. Die Spendengelder sollen außerdem nicht komplett an wohltätige Zwecke weitergeleitet worden sein. Mittlerweile wurde die Organisation "Fashion for Relief" aufgelöst.

Naomi lässt sich von den Vorwürfen bisher noch nichts anmerken. Erst vor wenigen Tagen spazierte die 54-Jährige durch die Straßen der französischen Hauptstadt und zeigte sich dabei in einem locker-lässigen Look. Während der Aufnahme ging sie in Richtung eines Restaurants – sie hatte für diesen Ausflug ein Outfit ganz in Schwarz gewählt. Mit einer Dior-Handtasche in der Hand und einer Sonnenbrille auf der Nase stellte sich Naomi dem Blitzlichtgewitter.

ActionPress / Cobra Team / BACKGRID Naomi Campbell in Mailand, September 2024

ActionPress / affinitypicture / BACKGRID Naomi Campbell in Paris, September 2024

