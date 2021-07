Gibt es etwa bald ein Bieber-Baby? Immer wieder kursieren um Justin Bieber (27) und seine Frau Hailey (24) seit ihrer Hochzeit Babynews. Doch bislang haben sich diese noch nicht als wahr herausgestellt. Trotzdem hören die Fans nicht auf, nach versteckten Hinweisen zu suchen, sollte dieser Fall doch demnächst eintreffen. Jetzt deutete der Biebs nämlich genau dies selbst an – und seine Fans rasten deswegen wortwörtlich aus.

Auf seinem Instagram-Account veröffentliche der "Peaches"-Interpret nun nämlich einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss mit seiner Gemahlin. Dabei ist erstmal nichts Ungewöhnliches zu erkennen, doch die zugehörige Bildunterschrift spricht Bände: "Mama und Papa!" Erwartet das Hollywood-Paar etwa wirklich den ersten gemeinsamen Nachwuchs? Bei aktuellen Aufnahmen von Hailey ist auf jeden Fall noch kein Babybäuchlein zu erkennen. Die Turteltauben befinden sich momentan mal wieder im Urlaub, weshalb man die Blondine öfters im Bikini sehen kann.

Für die Fans ist die Bildunterschrift aber trotzdem genug, um in der Kommentarspalte darunter auszuflippen. "Wie bitte?! Mama und Papa?", oder "Ist da ein Baby unterwegs?", lauten nur zwei der unzähligen Beiträge. Was sagt ihr: Deutet Justin wirklich Nachwuchs an? Stimmt ab!

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Juni 2021

Instagram / haileybieber Model Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

