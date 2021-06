Justin Bieber (27) ist wohl immer noch verliebt wie am ersten Tag! Mittlerweile ist der Sänger kaum mehr ohne seine Frau Hailey (24) zu sehen und bekundet seine Liebe zu der Beauty nur zu gerne im Netz. Selbst an ihrem Urlaub in Griechenland ließen die Biebers ihre Fans teilhaben und teilten niedliche Schnappschüsse von dem Trip. Nun legte Justin sogar erneut nach: Im Netz gestand der 27-Jährige seiner Hailey in emotionalen Zeilen erneut seine Liebe.

Via Instagram postete der 27-Jährige ein Foto von sich und der Blondine auf einem Boot. "Danke dafür, dass du der niedlichste und liebenswerteste Mensch dieser Erde bist", schrieb der "I Don't Care"-Interpret an die Frau an seiner Seite. Die Fans scheinen von dieser liebevollen Geste ganz angetan zu sein. Neben über 1,3 Millionen Likes schwärmten die Follower in den Kommentaren unter anderem: "Maximal süß!"

Obwohl die Turteltauben heute völlig unbeschwert wirken, räumte der Musiker im April gegenüber GQ ein, dass insbesondere das erste Ehejahr mit Hailey sehr problematisch gewesen sei. "Es gab viele Dinge, die ich ihr nicht sagen konnte, weil ich Angst hatte, so ehrlich zu sein", gab Justin zu. Inzwischen seien die beiden jedoch zusammengewachsen und hätten diese Hürden längst überwunden.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Juni 2021

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit im Jahr 2018

