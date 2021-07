Uh là là, Frauke Ludowig (57) schickt heiße Urlaubsgrüße! Als Moderatorin und Promi-Expertin ist eigentlich sie diejenige, die das Leben der Celebritys kommentiert. Doch in letzter Zeit versorgt die TV-Bekanntheit ihre Fans selbst mit reichlich Content aus ihrem Alltag im Netz. Zuletzt teilte sie sogar ein seltenes Pic mit ihrer 18-jährigen Tochter Nele. Doch jetzt begeistert sie ihre Follower mit einem etwas freizügigeren Schnappschuss: Frauke posiert in einem sexy Badeanzug!

Auf Instagram postete die 57-Jährige nun eine Bilderreihe, auf der sie mega-entspannt wirkt. Kein Wunder, denn Frauke genießt gerade ihren Urlaub in der italienischen Stadt Acquapendente. In einem schwarzen Badeanzug sitzt sie auf einer Treppe und strahlt dabei eine gewisse Lässigkeit aus. Ihre Community kommt bei dem Anblick aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

"Was für ein Traumfoto" oder auch: "Du siehst wunderschön aus", kommentierten etwa zwei User. Doch auch bekannte Gesichter sind total entzückt von dem Beitrag – so etwa die GNTM-Beauty Rebecca Mir (29). "So schön", schrieb sie und fügte einen bewundernden Emoji hinzu.

Anzeige

Instagram / nelelud Frauke Ludowig und ihre Tochter Nele

Anzeige

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, Moderatorin

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de