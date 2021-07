Der nächste Kroos verlässt den Rasen! Nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft aus der Europameisterschaft hatte Toni Kroos (31) die emotionalen Neuigkeiten bekannt gemacht: Der Real-Madrid-Star wird in Zukunft nicht mehr im Trikot der DFB-Elf auflaufen, weil er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Während der gebürtige Greifswalder noch weiterhin für den spanischen Verein auf dem Platz stehen wird, geht sein Bruder nun einen radikaleren Schritt: Felix Kroos beendet seine Karriere als aktiver Fußballer nach 25 Jahren.

Das machte der 30-Jährige jetzt via Instagram bekannt. Zu einem Foto, das ihn im Trikot seines ehemaligen Clubs Union Berlin zeigt, erklärte der Blondschopf: "Voller Dankbarkeit, Stolz, Wehmut aber auch Erleichterung schaue ich auf meine Karriere zurück. In dieser intensiven Zeit durfte ich so viel Schönes erleben und alle Facetten des Sports kennenlernen!" Felix schilderte weiter, besonders die Menschen, die er auf seinem Weg kennengelernt habe, wisse er zu schätzen: "Einige sind heute meine engsten Freunde." Abschließend bedankte er sich bei seiner Familie, seiner Frau und allen Wegbegleitern.

Auch sein großer Bruder meldete sich im Netz bereits zu Wort. Zu einem Kinderfoto der beiden verfasste Toni einige rührende Worte: "Vor 25 Jahren ging sie ab die wilde Fahrt! Heute endet sie – zumindest für dich. Gratulation zu einer tollen Karriere!" Der Familienvater erkannte vor allem an, dass Felix stets in seinem Schatten habe stehen müssen und es trotzdem "bravourös" gemeistert habe: "Du hast mir jeden Erfolg gegönnt und selbst versucht, das Beste aus deiner eigenen Karriere rauszuholen! Ich bin stolz auf dich!"

Anzeige

Getty Images Felix Kroos bei einem Spiel für Union Berlin, Oktober 2016

Anzeige

M Weber / Action Press Felix und Lisa Kroos 2018

Anzeige

Getty Images Felix und Toni Kross bei der SportsTotal Christmas Party 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de