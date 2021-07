Ging Dario Carlucci bei seinem ersten Date mit Maxime Herbord (26) womöglich ein bisschen zu weit? 17 Männer haben aktuell noch die Möglichkeit, das Herz der diesjährigen Bachelorette für sich zu gewinnen – bei Gruppen- und Einzeldates haben die Junggesellen die Chance, die Brünette von sich zu überzeugen. Das erste Rendezvous zu zweit vergab die Singledame an Dario – allerdings wurde das Kennenlernen weitaus schwermütiger, als Maxime es wahrscheinlich erwartet hätte!

Die Stimmung während des Strand-Dates war eher bedrückt: Maxime gab preis, dass sie ihren Großvater und dessen Bruder im vergangenen Jahr verloren hatte – und auch Dario sprach daraufhin über den schweren Verlust seiner Oma vor einigen Jahren. In dem Zuge kündigte der Beau an, ein besonderes Geschenk mitgebracht zu haben. Bei einer anschließenden Schaukeleinheit in schwindelerregender Höhe war dann wohl für Dario der passende Moment gekommen: Er überreichte Maxime einen Ring, der ihm durch die schwere Zeit geholfen hatte, in der seine Oma verstorben war. "Ich habe mir lange überlegt, ob ich es dir gebe. [...] Es gab einen Ring in der Zeit – das ist er – der mir Glück gebracht hat, der mir Halt gegeben hat", erklärte der Muskelmann, kurz bevor er das Schmuckstück überreichte.

Doch nachdem die überrumpelte Bachelorette den Ring zögerlich angenommen hatte, wurden die Gesprächsthemen nicht weniger ernst – Dario brachte die 26-Jährige mit einigen Fragen sogar zwischenzeitlich zum Weinen. Das Ganze schien Maxime ein wenig zu schnell zu gehen, wie sie im Anschluss der Regie verriet: "Ich wollte das halt noch nicht so früh jemandem erzählen – aber war gut."

TVNOW Maxime Herbord, Bachelorette 2021

TVNOW Dario Carlucci und Maxime Herbord bei ihrem Bachelorette-Einzeldate

TVNow Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

