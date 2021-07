So sprachlos hat man Thore Schölermann (36) womöglich noch nie gesehen. Im September 2019 gaben sich der TV-Star und seine Liebste Jana (34) das Jawort. Lange zu zweit sind die beiden ehemaligen Verbotene Liebe-Darsteller nun aber nicht mehr: Die Schauspielerin ist schwanger, wie sie mit süßen Fotos von sich, Thore und Hund Rudi bekannt gab. Ihr Baby soll im Dezember zur Welt kommen. Der The Voice of Germany-Gastgeber äußert sich nun gerührt im Netz dazu, dass er bald Vater wird.

"Wir werden Eltern", meldete Thore sich bis über beide Ohren strahlend in seiner Instagram-Story zu Wort, kurz nachdem Jana ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte. "Da gibt es gar nicht viel zu sagen. Es ist so schön, die richtige Frau, die perfekte Zeit, alles macht auf einmal Sinn", schwärmte der 36-Jährige. Immer wieder machte Thore dabei Pausen, weil er offenbar nach Worten für sein Glück suchte.

Einzelheiten zu Janas Schwangerschaft gibt es bisher nicht. Die Freude, dass die beiden Eltern werden, ist jedoch auch bei ihren Kollegen riesig. "Das wird ein ganz besonders tolles Menschlein werden, innerlich wie äußerlich, bei den tollen Genen, die ihr beiden weitergebt", kommentierte etwa der langjährige BFF des Paares Jo Weil (43) die Schwangerschaftsverkündung.

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann mit ihrem Hund Rudi

Anzeige

Getty Images Jana und Thore Schölermann im März 2019 in Hürth

Anzeige

Instagram / joweil_official Thore und Jana Schölermann mit Jo Weil

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de