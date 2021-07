Thore Schölermann (36) und seine Frau Jana (34) gehen mit einer frohen Botschaft an die Öffentlichkeit! Nachdem die beiden TV-Stars, die sich einst im Cast der ARD-Daily "Verbotene Liebe" kennenlernten, im September 2019 geheiratet haben, plauderten sie danach nur aus, dass Nachwuchs wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen sollte. Doch Fans des Paares mussten sich weiter in Geduld üben. Die beiden blieben vorerst nur Hundeeltern ihres Vierbeiners Rudi – bis jetzt: Thore und Jana erwarten tatsächlich ihr erstes Kind!

Auf Instagram postete Jana ein Foto, mit dem sie enthüllte, dass sie in neuen Umständen ist. Auf einem Feld schaut sie ihren Thore liebevoll an, während Hund Rudi zwischen ihnen sitzt. "Rudi bleibt kein Einzelkind", deutete die 34-Jährige in der Bildunterschrift an. Doch einige Monate wird es offenbar noch dauern, bis der The Voice of Germany-Host und Jana endlich in ihre Elternrolle schlüpfen dürfen. "Voraussichtliche Ankunftszeit: Dezember 2021", verriet sie den Zeitraum des Geburtstermines ihres ersten Sprosses.

Auf die freudige Nachricht reagierten viele Stars mit süßen Glückwünschen. Neben ihrem Ex-"Verbotene Liebe"-Kollegen Jo Weil (43) oder auch Motsi Mabuse (40) und Frauke Ludowig (57) sprach zudem Isabel Edvardsson (39), die kürzlich selbst zum zweiten Mal Mutter geworden ist, liebe Worte aus. Auch Alec Völkels (49) Frau Johanna brachte erst vor wenigen Wochen ihre Tochter Rosenrot Malou auf die Welt. Zu Thore und Janas süßen Babynews sendete sie jetzt rote Herzchen in die Kommentarspalte.

Thore und Jana Schölermann, Juli 2021

Die Moderatoren Jana und Thore Schölermann

Alec und Johanna Völkel

