In Marcs Leben hat sich seit seiner Teilnahme bei Hochzeit auf den ersten Blick einiges getan! Der Hobby-Angler war bei dem Flirtformat im Jahr 2019 leider leer ausgegangen: Im großen Finale offenbarte ihm seine Frau Jessica, dass sie einen anderen Mann kennengelernt habe. Doch der gelernte Koch ließ sich davon nicht beirren und arbeitete an sich selbst: Er sagte den Kilos den Kampf an – und das erfolgreich: Im Netz zeigt Marc nun stolz, wie viel er mittlerweile abgenommen hat!

Auf seinem Instagram-Account postete der 29-Jährige eine ganze Reihe Fotos, auf denen er deutlich schlanker wirkt als in dem TV-Format im Jahr 2019. "Seit meiner Zeit bei 'Hochzeit auf den ersten Blick' hat sich sehr viel in meinem Leben getan", schrieb er stolz unter die Schnappschüsse. Und tatsächlich: Wie Marc in seiner Story verriet, hat er seit seiner Teilnahme bei der Kuppelshow schon über 20 Kilo abgespeckt!

Auch in Sachen Liebe hat sich bei dem Fitnessliebhaber einiges verändert. Im Juli 2020 hatte er gegenüber Promiflash noch von seiner neuen Freundin geschwärmt. Doch die Romanze scheint mittlerweile ebenfalls Geschichte zu sein. "Im Moment haben meine Tage nicht genug Stunden für all das, was ich mir vorgenommen habe. In einer Beziehung will ich 100 Prozent geben und der bestmögliche Freund sein", erzählte Marc in seiner Story.

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Jessica und Marc von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / marc.wpfitness Marc, ehemaliger "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

Instagram / marc.wpfitness Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Marc mit seinem Hund im Februar 2020

