Große Gefühle beim Abschlussfest von Hochzeit auf den ersten Blick! In der Spezialsendung am Sonntag trafen die Paare des Sozialexperiments aufeinander, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. Die Wiedersehensfreude war riesig – nur bei einem Duo hielt sie sich in Grenzen. Die mittlerweile getrennten Eheleute Marc und Jessi waren nicht gerade freundschaftlich auseinander gegangen. Die Friseurin hatte dem Tattoo-Liebhaber nämlich nach der Trauung gestanden, kurz vor der Hochzeit noch einen anderen Mann kennengelernt zu haben. Wie lief nun das erste Aufeinandertreffen nach dem Split der beiden ab?

Der 27-Jährige kam vor Jessi in Erfurt beim Abschlussfest an – in tierischer Begleitung, denn er ist mittlerweile Herrchen eines Hundewelpen. "Ich bin nicht auf Streit aus. Ich will, dass alles friedlich ist. Ich will einfach bloß diesen Tag genießen", nahm er sich vor. Seine Noch-Ehefrau stieß wenig später zur gutgelaunten Runde dazu. "Natürlich ist es jetzt das erste Mal, dass ich Marc wiedertreffe. Da bin ich jetzt schon ein bisschen aufgeregt und nervös. Mir ist mulmig und es ist komisch", gab sie zu.

Das Wiedersehen lief letztendlich aber doch überraschend harmonisch ab. Die beiden drückten sich liebevoll, gingen sich allerdings im Laufe des Tages eher aus dem Weg – aber dennoch: Keine Spur von dicker Luft. "Klar, bin ich noch ein bisschen enttäuscht und traurig, aber das mit Jessica ist für mich Vergangenheit", zog Marc sein Fazit.

