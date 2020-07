Im Hochzeit auf den ersten Blick-Universum tut sich aktuell so einiges! Im vergangenen Jahr nahm Marc an dem TV-Experiment teil – er heiratete unbekannterweise Jessica. Doch allzu lange sollte ihre Ehe nicht halten, denn die Blondine hatte ihr Herz bereits an einen anderen Mann verschenkt, den sie kurz zuvor kennengelernt hat. Das liegt aber längst hinter Marc, denn: Er ist auch wieder offiziell vergeben!

Auf seinem Instagram-Account macht er seine Liebe nun öffentlich und teilt auch prompt das erste Paar-Selfie mit seiner Auserwählten. Die neue Frau an seiner Seite heißt Sabrina. In seinem Beitrag verrät Marc auch, wann die beiden ganz offiziell ein Pärchen wurden – nämlich am 08. Juli 2020! Mit den Hashtags "einfach glücklich", "Perfect Match und "happy" unterstreicht der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Star sein neues Glück.

Kurz nach der Abfuhr von seiner Ex-Frau Jessi sprach Marc mit Promiflash und machte deutlich, dass er sich in Sachen Liebe nicht stressen wollte. "Wenn sich etwas Neues ergeben sollte, bin ich natürlich nicht abgeneigt, aber ich bin jetzt nicht direkt auf der Suche nach einer neuen Beziehung", so der Bartträger damals. Doch siehe da, einige Monate später ist er nicht mehr allein!

SAT.1 / Christoph Assmann Jessica und Marc nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / marc.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marc und seine neue Freundin Sabrina

Instagram / marc.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marc im Februar 2020



