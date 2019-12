So läuft es also ab, wenn die Hochzeit auf den ersten Blick-Männer unter sich sind! Sechs Paare haben in den vergangenen Wochen das Experiment gewagt und einen jeweils fremden Partner geheiratet. Dabei zeigte sich bei einigen Paaren schon früh, dass es zwischen ihnen wirklich knistert. Schon nach der Trauung wurde bei einigen geknutscht, was das Zeug hält. Doch gingen sie sogar noch einen Schritt weiter – gab es ein Pärchen, das am ersten Abend miteinander in die Kiste gesprungen ist?

Beim großen Aufeinandertreffen lernten sich die Verheirateten erstmals kennen und tauschten gegenseitig ihre Erfahrungen aus. Als sich die männlichen und weiblichen Kandidaten jeweils unter ihresgleichen mischten, plauschten sie über Themen, die sie nicht in einer großen Gruppe auf den Tisch bringen wollten. So ließ Alexander sich nicht lumpen und sprach eine Frage aus, die sicherlich schon vielen auf der Zunge lag: "Jetzt mal unter uns: Hatte jemand die klassische Hochzeitsnacht?" Doch die Jungs zeigten sich nicht so redefreudig, wie der Account-Manager es sich möglicherweise erhofft hat. "Hochzeitsnächte ist ein Thema, das nur einen selber was angeht. Das müssen die anderen nicht wissen", antwortete Marcel. Serkan hingegen gehe davon aus, dass niemand der Teilnehmer eine heiße Liebesnacht miteinander verbracht hat.

Doch ein Kandidat brachte ein wenig Licht ins Dunkel, ob es gleich zum Matratzensport kam: Marc. "Nachdem es nicht mal einen Kuss gab, nee", plauderte der Marketing-Sachbearbeiter ganz ungeniert aus. Hättet ihr gedacht, dass die Männer ungern über ihren Ehe-Vollzug reden? Stimmt in unserer Umfrage ab!

