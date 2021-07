Sie nehmen es mit Humor! Vor wenigen Wochen überraschte Cardi B (28) ihre Fans mit einer putzigen Nachricht: Die Rapperin verkündete bei den BET Awards mit einem bereits deutlich sichtbaren Babybauch ihre Schwangerschaft. Zusammen mit ihrem Mann Offset (29) schenkt sie also Töchterchen Kulture Kiari Cephus (3) ein Geschwisterchen. Doch wie hat der werdende Zweifach-Vater von seinem Glück erfahren? Cardi verriet nun, dass sie Offset die Babynews ganz simpel verkündet hat!

Wie People berichtet, war die 28-Jährige am Dienstag zu Gast in einer Radioshow. Darin verriet die "I Like It"-Interpretin auch prompt ein paar Details hinsichtlich ihrer anderen Umstände. Ihrem Gatten erzählte sie nämlich ziemlich unvermittelt von der Schwangerschaft: "Ich glaube, ich bin schwanger, Bro", lauteten ihre Worte. Nachdem die Musikerin dann einen Schwangerschaftstest gemacht hatte, konnte das Paar es erst mal nicht glauben. "Wir haben einfach gelacht und meinten: 'Oh Gott, wir haben so viel zu tun'", erinnerte sie sich.

Doch Cardi freut sich riesig auf das kleine Wunder, das in ihrem Bauch heranwächst. "Diese Schwangerschaft hat etwas sehr Liebevolles und ich habe das Gefühl, ein neues Kapitel aufzuschlagen, und darüber bin ich glücklich", erzählte sie weiter. Was glaubt ihr – bekommt Cardi einen Jungen oder ein Mädchen? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Cardi B und Offset mit ihrer gemeinsamen Tochter Kulture Kiari, Juni 2020

Getty Images Cardi B und Migos bei den BET Awards 2021

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

