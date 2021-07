Steht ihr Comeback kurz bevor? Helene Fischer (36) schockierte vor Kurzem ihre Fans: Denn von einem Tag auf den anderen verschwanden alle Bilder von ihrem Instagram-Account! Doch die Funkstille währte nur kurz – denn jetzt meldete sich die Sängerin mit einem Statement zurück. Und das lässt die Fans jubeln: Denn noch in diesem Jahr wird es ein neues Album des Megastars geben!

"Lange ist es her, ich hoffe, es geht euch gut", leitete Helene ihre Ankündigung in ihrer Instagram-Story ein. Die Zeit seit ihrem letzten TV-Auftritt im Dezember 2019 sei verrückt gewesen und sie habe sie gebraucht, um an sich und neuer Musik zu arbeiten, erklärte die "Atemlos"-Interpretin. "Ich habe mich zurückgezogen, mein Glück genossen und ich habe sehr intensiv an meinem neuen Album gearbeitet", überbrachte die 36-Jährige ihren Fans die guten News.

Die neue Platte solle noch in diesem Jahr erscheinen, und schon die erste Single wird es in sich haben – denn Helene wird nicht alleine zu hören sein: "Der erste Song ist sozusagen auch neu für mich: Es ist kein Solo-Song. Ich habe mir einen Duettpartner ausgesucht, einen ganz, ganz tollen Gast." Wessen Stimme da bald zu hören sein wird, verriet sie indes noch nicht.

Anzeige

Getty Images Sängerin Helene Fischer bei "2020! Menschen, Bilder, Emotionen! - Der große RTL Jahresrueckblick"

Anzeige

Getty Images Helene Fischer im April 2018 in Berlin

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei einem Auftritt für die "Ein Herz für Kinder"-Gala 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de