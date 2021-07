Erst seit zwei Wochen sorgt die neue Staffel von Die Bachelorette im Fernsehen für Unterhaltung und auch für den einen oder anderen Aufruhr. So überraschte Protagonistin Maxime Herbord (26) die Zuschauer in der zweiten Episode, indem sie Kandidat Dario Carlucci (34) ganz plötzlich nach Hause schickte, obwohl es kurz zuvor noch zwischen den beiden geknistert hatte. Jetzt scheint schon das nächste Gefühlschaos in Sichtweite!

Achtung, Spoiler!

Wer dachte, dass Maximes Kandidatenriege schon komplett sei, hat sich getäuscht. In der dritten Folge ziehen zwei Nachzügler in die Bachelorette-Villa ein. Wie Bild erfahren haben will, waren die beiden Männer namens Marcel und Lorik aber nicht sonderlich begeistert von diesem Show-Konzept. Sie seien davon ausgegangen, zeitgleich mit allen anderen Single-Männern in die Villa einzuziehen. Die beiden Zusatz-Kandidaten sollen so unerfreut gewesen sein, dass sie zwischenzeitlich alles hätten "hinschmeißen" wollen, heißt es.

Angeblich konnte ein Produktionsmitarbeiter Marcel und Lorik schließlich zum Bleiben bringen. Ein RTL-Sendersprecher sagte gegenüber Bild: "Es gibt immer wieder mal Nachzügler in diesem Format, die nicht sofort zur Gruppe stoßen. Darüber wurden die beiden Kandidaten nach ihrer Anreise auch informiert. Ihre Ankunft auf dem Jetski war für alle Beteiligten ein Überraschungsmoment. Mit ihrem besonderen Auftritt waren sie zufrieden und haben sich darauf gefreut, die Bachelorette auf diese Art und Weise kennenzulernen."

