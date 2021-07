Die ganze Fernsehwelt trauert um einen ganz großen Entertainer! Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Talkmaster Alfred Biolek im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Wie sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie mitteilte, ist die Fernsehlegende am Freitagmorgen in ihrer Wohnung in Köln friedlich eingeschlafen. Promiflash wirft für euch aus diesem Grund noch einmal einen Blick auf Bioleks erstaunliche Karriere zurück.

Für den späteren TV-Star war ursprünglich schon früh ein anderer Weg vorgesehen, denn Bioleks Eltern wollten eigentlich, dass ihr jüngster Sohn irgendwann mal Anwalt werden würde. Doch der Talkmaster hatte ganz andere Pläne gehabt – ihn hatte es viel mehr ins Fernsehen verschlagen. "Er war immer im Mittelpunkt, da war immer was los", zitiert der WDR einen Schulfreund. Und als begnadeter Witzeerzähler hatte Biolek schnell die Aufmerksamkeit von Fernsehsendern auf sich gezogen – so wie vom ZDF. Dort hatte er sich rasant zum Chef der Vorabend-"Drehscheibe" gemausert.

Doch auf Biolek hatte noch so viel Größeres gewartet. Nach Shows wie "Am laufenden Band" mit Rudi Carrell (✝71) oder "Bio's Bahnhof" hatte er einen Meilenstein mit "Boulevard Bio" gesetzt. In dieser Show waren Größen wie der Dalai Lama (86) oder Altkanzler Helmut Kohl (✝87) zu sehen. 2006 hatte er dann seine Fernsehkarriere nach vier Jahrzehnten vor und hinter der Kamera an den Nagel gehängt.

Alfred Biolek, TV-Star

Moderator Alfred Biolek

Alfred Biolek, TV-Legende

