Diese Nachricht erschüttert die deutsche Fernsehlandschaft: Alfred Biolek ist tot. Als Fernsehmoderator, Kochbuchautor und Jurist hatte er sich einen Namen gemacht und war seit den 70er-Jahren nicht mehr aus dem TV wegzudenken. Kurz nach seinem 87. Geburtstag ist er nun am Freitagmorgen in seiner Kölner Wohnung verstorben, wie sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie bekannt gab. In seinen letzten Jahren dachte Biolek viel über den Tod nach.

Kurz vor seinem 86. Geburtstag im vergangenen Jahr erzählte der Talkmaster gegenüber RTL: "Ich habe eine Patientenverfügung. Wenn das Sterben sichtbar ist und vor einem steht, will ich nicht, dass man Einfluss nimmt und versucht, das zu verhindern. Man soll es lassen, wie es kommt. Es sollen nicht andere versuchen, etwas dagegen zu unternehmen. Das habe ich festgelegt." In dem Interview betonte Biolek außerdem: "Ich habe keine Angst vor dem Tod."

Dass er keine Furcht vor seinem Ableben hat, machte der TV-Koch auch schon 2018 in einem Bild-Interview deutlich. "Wenn er kommt, dann kommt er. Und in meinem Alter darf der Tod auch zu mir kommen", äußerte er. Vorteile des Alters fielen ihm damals nicht ein. "Aber sehr viel schlechter ist das Leben im Alter auch nicht. Ich bin vielleicht gelassener", resümierte Biolek in dem Gespräch.

Anzeige

Getty Images Alfred Biolek im Oktober 2013

Anzeige

Getty Images Alfred Biolek, Talkmaster

Anzeige

Getty Images Alfred Biolek, Kochbuchautor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de