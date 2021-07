Die Fernsehwelt trauert um die TV-Größe Alfred Biolek. Der frühere Talkmaster gehörte zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands: Mit "alfredissimo!", einer der ersten Kochsendungen Deutschlands, und Shows wie "Bio's Bahnhof" oder "Boulevard Bio" sicherte sich der Entertainer einen Platz in den Herzen der Zuschauer. Nun ist der Fernsehmoderator von uns gegangen: Im stolzen Alter von 87 Jahren ist Biolek friedlich eingeschlafen.

Der Moderator starb am Freitagmorgen in seiner Wohnung in Köln – das teilte sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie der Nachrichtenagentur dpa mit. Anscheinend hatte die Fernsehlegende schon seit Längerem mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen – nun ist er im Alter von 87 Jahren friedlich eingeschlafen.

Schon vor wenigen Jahren hatte Biolek angekündigt, keine großen Zukunftspläne mehr zu schmieden. "Ich würde heute keine Verträge unterschreiben für das nächste Jahr", hatte er Bild 2018 verraten – er akzeptiere, dass seine Kräfte nachlassen und sei mehr als dankbar für das Leben, was er bislang habe führen dürfen.

Getty Images Alfred Biolek, Kochbuchautor

Getty Images Alfred Biolek bei dem GQ Man of the Year Award 2011

Getty Images Alfred Biolek, Entertainer

