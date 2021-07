Box-Weltmeister Tyson Fury (32) trauert um einen vielversprechenden Nachwuchssportler. Frank Varey galt mit seinen 16 Jahren als große Hoffnung für den Boxsport. Der Brite hatte in seinen jungen Jahren schon diverse Wettkämpfe für sich entscheiden können. Auch die Legende im Ring Tyson Fury war sich sicher, dass dem Talent eine große Zukunft bevorstand – nun ist Frank aber tragischerweise mit nur 16 Jahren bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

Laut TMZ ist Frank am Dienstag als vermisst gemeldet worden – mehrere Stunden später sei er dann im Fluss Dee im nördlichen Wales gefunden worden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass er bei einem Badeunfall ertrunken ist. Tyson Fury zollte dem jungen Talent in seiner Instagram-Story Tribut und verabschiedete sich von ihm: "Ruhe in Frieden, Frank. Er war ein zukünftiger Weltmeister. Möge Gott mit deiner Familie sein."

Auch diverse andere Box-Größen trauerten um den ambitionierten Sportler. Auch Luke Campbell, ein britischer Profiboxer im Leichtgewicht, trauert auf Twitter um den Verstorbenen: "Ruhe in Frieden, Frank Varey. Ruhe friedlich, Champion. In Gedanken bei all deinen Freunden und deiner Familie."

Anzeige

Instagram / frank.varey19 Frank Varey, Nachwuchsboxer

Anzeige

Getty Images Tyson Fury, Boxer

Anzeige

Instagram / luke11campbell Luke Campbell im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de