Vor wenigen Stunden gab Scott Biolek-Ritchie eine traurige Nachricht bekannt: Sein Adoptivvater Alfred Biolek (✝87) ist verstorben. Die beiden Männer kennen sich seit über 30 Jahren. Seitdem der Talkmaster im Jahr 2010 auf einer Wendeltreppe gestürzt war und dabei schwere Schädelverletzungen erlitten hatte, kümmerte Scott sich um ihn. 2013 hatte der TV-Koch den Schotten adoptiert. Ein Interview aus dem Jahr 2018 lässt erahnen, wie schlimm Bioleks Tod für ihn sein muss.

Die vergangenen Jahre haben die Männer sehr zusammengeschweißt. In einem Doppelinterview mit Bunte vor drei Jahren erzählte Scott: "Alfred ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Mein Mittelpunkt. Der Gedanke, dass er eines Tages nicht mehr leben könnte, stimmt mich traurig." Sechs Tage die Woche verbrachten die beiden zu diesem Zeitpunkt miteinander. "Sonntags benötigen wir beide unsere Ruhe", erläuterte Scott.

Trotz ihrer engen Verbundenheit waren die beiden weder ein Paar, noch wohnten sie zusammen. "Wir sind Vater und Sohn und allerbeste Freunde. Wir haben uns in all den Jahren aneinander gewöhnt und sind immer enger geworden. Ich kann mich voll und ganz auf Scott verlassen. Ich weiß, dass das im Alter nicht selbstverständlich ist", beschrieb Biolek in dem Interview die Beziehung zu seinem Adoptivsohn.

TV-Koch Alfred Biolek

Alfred Biolek mit seinem Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie

Alfred Biolek, 2012

