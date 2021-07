Alexander Hindersmann (32) präsentiert seinen neuen Look im Netz! Der Muskelmann ist nicht nur für seine zahlreichen Kuppelshow-Auftritte bekannt – sondern auch für seinen fast unzähmbaren Wuschelkopf. Wenn sich nicht gerade seine Follower über die Frisur lustig machen – übernimmt der Bachelorette-Sieger 2018 selbst den Job. Doch damit ist jetzt Schluss: Denn Alex verabschiedete sich nun vorerst von seinen wilden Locken!

In seiner Instagram-Story zeigte der TV-Star das Ergebnis von seinem Friseurbesuch. Alex' Matte ist aktuell so kurz, dass sich offenbar keine Löckchen mehr bilden können. Seine Naturwelle vermisst er bisher jedoch nicht: "Ich musste mich tatsächlich erst mal wieder an die kurzen Haare gewöhnen, aber es spart eine Menge Zeit morgens. Das ist schon mal richtig gut", freute er sich.

Jedoch sollten sich seine Abonnenten nicht an diesen Anblick gewöhnen, denn der Look sei nur vorübergehend. "Das ist jetzt meine Sommerfrisur. Richtung Herbst werden sie wieder länger. Die wachsen eh wie Unkraut", lachte Alex. Und dann dürfen sich seine Fans bestimmt weiterhin über witzige Schnappschüsse von ihm und seinem Haarbüschel freuen.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann im Januar 2020

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Bachelorette-Sieger 2018

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann im Januar 2020

Mögt ihr Alexanders Haare lieber glatt oder lockig? Ich mag seinen Wuschelkopf total gerne! Definitiv lieber glatt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



