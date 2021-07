Auf diesen Moment haben die Fans gewartet! Schon seit Monaten sorgen Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (48) immer wieder für süße Schlagzeilen: Gut 17 Jahre nach ihrer Trennung sind die beiden offenbar wieder ein Paar – wirklich offiziell machten sie es bisher aber nicht. Doch diesen großen Schritt sind sie nun endlich gegangen: Jennifer und Ben zeigen sich knutschend im Netz und bestätigen alle Gerüchte!

Anlässlich ihres Geburtstages veröffentlichte die Musikerin eine Reihe Bilder auf Instagram, die sie an ihrem Ehrentag zeigt. Stolz posiert die Beauty in einem roten Bikini, präsentiert ihre Bauchmuskeln – und auf einem letzten Foto auch ihren geliebten Ben, dem sie einen fetten Knutscher aufdrückt! "52... Was es so macht...", schrieb Jen dazu. Die Fans der "Jenny from the Block"-Interpretin sind außer sich – und stürmen die Kommentarspalte förmlich mit ihren Glückwünschen.

Ein weiteres Detail auf den Bildern sorgt bei der Community dann für erneute Spekualtionen: Denn Jennifer trägt an ihrer rechten Hand einen übergroßen Klunker! Ob es sich dabei wohl um einen Verlobungsring von Ben handelt – oder doch nur um ein luxuriöses Geburtstagsgeschenk?

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "Manhattan Love Story"

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez' Ring

