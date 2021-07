Kate Merlan (34) wurde ein Riesenschrecken eingejagt! Die Reality-TV-Bekanntheit versorgt ihre Follower im Netz nicht nur mit schönen Fotos ihres tätowierten Körpers, sondern erzählt ihnen öfter mal die eine oder andere private Geschichte aus ihrem Leben. Manchmal packt die Beauty pikante Storys aus, die zum Schmunzeln sind, doch jetzt wandte sie sich bitterernst an ihre Fans: Kate wurde von einem Taxifahrer angegriffen!

"Es ist gestern so was Ekelhaftes und Schlimmes passiert. Ich muss es mit euch teilen, damit ihr seht, was es für unfassbar kaputte Menschen gibt", rang die Rothaarige in ihrer Instagram-Story nach Worten. Sichtlich bewegt erzählte sie von ihrer "Horrorfahrt". Sie habe mit Rafi Rachek (31) Willi Herrens (✝45) Grab besuchen wollen und sich dafür ein Uber bestellt. Doch der Fahrer gab Kate kein sicheres Gefühl – ganz im Gegenteil.

Plötzlich legte er eine Vollbremsung hin, stieg aus und versuchte, Kate plötzlich aus dem Wagen zu zerren. "Ich hatte noch nie solche Panik. Er hat mir gegen den Oberarm geboxt. Er hat mich angeschrien wie ein Geisteskranker", gab sie den Schreckmoment wieder. Zwei Passantinnen eilten dem TV-Gesicht zur Hilfe herbei und auch Rafi sowie die Polizei, die Kate rief, trafen bald am Ort des Geschehens ein. "Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist", versuchte die Ex-Promis unter Palmen-Kandidatin sich zu sammeln.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, TV-Sternchen

Instagram / katemerlan Kate Merlan, TV-Sternchen

Instagram / rafirachek Ex-Kuppelshow-Teilnehmer Rafi Rachek

