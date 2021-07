Heiß, heißer, Senna Gammour (41)! Das einstige Monrose-Mitglied widmete sich nach seiner Musikkarriere dem Influencer-Dasein – und versorgt seine Community seither mit reichlich Content. Von witzigen Beiträgen bis hin zu seriöseren Themen ist alles dabei – und die meisten ihrer Follower kann die Frankfurterin damit stets begeistern. So auch mit ihrem neuesten Posting: Senna posiert nämlich in einem knappen goldenen Bikini am Pool!

Auf Instagram teilte die Beauty nun einen Schnappschuss, auf dem sie die Sonne genoss – und das tat sie in einem besonderen Outfit: In einem knappen goldenen Bikini präsentiert Senna ihre heißen Kurven – und könnte glatt als eines der sexy Bond-Girls durchgehen! Das finden auch ihre Follower: "Du Rakete", und: "Wie kann man nur so heiß aussehen", lauteten nur zwei der zahlreichen lieben Komplimente unter dem Pic.

Mit dem Foto wollte Senna offenbar auch auf ein anderes Thema aufmerksam machen. "Tigerstreifen", schrieb die 41-Jährige in die Bildunterschrift und deutet damit auf ihre Dehnungsstreifen an den Beinen hin. Die Bewegung Body Positivity wird in den sozialen Medien jüngst immer lauter. So postet auch die YouTuberin Anna Maria Damm (25) regelmäßig unbearbeitete Schnappschüsse von sich im Bikini und will damit für mehr Realität im Internet sorgen, wie sie Promiflash verriet.

