Seit 10 Jahren Single: Senna Gammour ist offen für Beziehung

Senna Gammour (42) hat einfach noch nicht den passenden Deckel zu ihrem Topf gefunden. Nach ihrer Musikkarriere mit der Girlband Monrose widmete sie sich dem Influencer-Dasein. So versorgt sie ihre Follower täglich mit diversem Content auf Social Media. Doch trotz ihres Erfolgs scheint die Beauty privat immer noch nicht ihr Glück gefunden zu haben. Jetzt verriet Senna, warum sie seit einem Jahrzehnt Dauer-Single ist!

Während eines Interviews bei Gala TV erklärte Senna, warum sie seit zehn Jahren als Single durchs Leben geht: "Ich habe einfach für mich gesagt, ich werde weiterhin Single sein, weil ich mit mir gut alleine sein kann. Ich mag mich, [...]. Ich kenne meinen Wert und wenn da nicht jemand ist, der diesen Wert schätzt [...], muss ich nicht eine Beziehung eingehen“, stellte die einstige Sängerin klar.

So entspricht äußerlich beispielsweise Dwayne "The Rock" Johnson (50) Sennas Typ. Das Wichtigste sei für sie jedoch, dass der Mann sie "zum Lachen bringt". Unter Druck setzen möchte sich die 42-Jährige dennoch nicht! Entgegen der gesellschaftlichen Norm möchte Senna ihr eigenes Ding durchziehen und ihr Glück nicht von einem Partner abhängig machen: "Ich sage einfach ‘Nö’, wenn derjenige noch nicht da ist [...] und wenn er gar nicht kommt, ist das auch okay für mich.“

Anzeige

Instagram / missgammour Senna Gammour, Influencerin

Anzeige

Instagram / missgammour Senna Gammour, Influencerin

Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de