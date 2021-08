Monrose-Mädels im Clinch! Die in der Castingshow Popstars geformte Girlband bestand von 2006 bis 2011. Die Mitglieder, die in der Sendung gecastet wurden, waren Mandy Capristo (31), Senna (41) und Bahar (32). Seit der Auflösung scheinen die drei nicht mehr viel Kontakt miteinander zu haben. Senna und Mandy sollen sogar sehr zerstritten sein. Jetzt gibt es weitere Details zum aktuellen Verhältnis der beiden Sängerinnen.

In einer aktuellen Instagram-Fragerunde wurde Senna nämlich auf ihre ehemalige Kollegin angesprochen. Ein Follower traf dabei folgende Aussage, die Senna kommentieren sollte: "Mandy hat in einem Interview gesagt, dass sie bereit wäre, sich auszusprechen." Wie es aussieht habe die "13 Schritte"-Interpretin dies aber nie gegenüber Senna selbst angesprochen. "Das ist schön, aber wäre es nicht besser, es mir zu sagen? Aber alles gut. Liebe an alle", reagierte die "Fuckboy"-Sängerin.

Scheint also, als habe es zwischen den beiden immer noch keine Kontaktaufnahme gegeben. Bis vor Kurzem glaubte das dritte Bandmitglied Bahar noch an eine Monrose-Reunion. Doch wie sie jüngst verriet, hat sie die Hoffnung nun auch aufgegeben. Ob das am Verhältnis von Senna und Mandy liegt, ist nicht bekannt.

Getty Images Senna Gammour, Musikerin

Getty Images Sängerin Mandy Capristo

Getty Images Mandy und Senna, 2009

