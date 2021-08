Na, wer hat diese junge Promi-Dame auf den ersten Blick erkannt? Richtig, es ist Senna Gammour (41). Die gebürtige Frankfurterin hat sich in der Vergangenheit nicht nur als Sängerin der Girlgroup Monrose, sondern inzwischen unter anderem auch als Autorin, Comedian und Influencerin einen Namen gemacht. Jetzt erinnerte die heute 41-Jährige in den sozialen Medien an ihre Zeit vor dem Ruhm: Senna teilte nämlich ein Foto aus ihrer Jugendzeit!

Auf ihrem Instagram-Profil postete Senna jetzt einen Schnappschuss, der vor über 25 Jahren aufgenommen wurde: Auf dem Foto posiert die ehemalige Monrose-Sängerin in einem weißen Poloshirt an einem Geländer und schaut dabei in die Kamera. Ihre Haare trägt sie auf der Aufnahme deutlich kürzer als heute. "Marokko 1995", betitelte die Autorin das Posting. Demnach muss sie auf der Aufnahme ungefähr 16 Jahre alt gewesen sein.

Das Throwback-Pic kommt bei Sennas Community so richtig gut an: Ihre Fans hinterließen ihr nämlich nicht nur zahlreiche Likes und Herz-Emojis, sondern auch etliche Komplimente. "Wow, richtig hübsch", "So ein wunderschönes Mädchen" und auch "Wie gut du mit kurzen Haaren aussiehst", schwärmten beispielsweise drei Nutzer.

Anzeige

Instagram / missgammour Senna Gammour im August 2021

Anzeige

Instagram / missgammour Senna Gammour, Influencerin

Anzeige

Instagram / missgammour Senna Gammour, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de