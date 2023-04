Plötzlich verstorben: Senna Gammour trauert um ihre Katze

Ein schlimmer Verlust für Senna Gammour (43). Die Sängerin wurde vor rund 16 Jahren mit der Girlgroup Monrose bekannt. Seit dem Band-Aus ist sie als Influencerin tätig und bietet ihren Fans täglich Einblicke in ihr Leben. Nun hatte die Musikerin aber keine schönen News mit ihren Followern zu teilen und zeigte sich todtraurig im Netz: Senna trauert um ihre geliebte Katze.

"Das ist so schrecklich, dieser Verlust ist so schlimm, weil mich jede Ecke und jedes Zimmer an sie erinnert. Sie war einfach so eine liebe Katze, das war wie mein Kind. Jetzt ist sie einfach nicht mehr da", erklärt die 43-Jährige unter Tränen in ihrer Instagram-Story und betont, dass sie ihr sehr fehlen werde. "Ich bin unendlich froh, dass sie bei mir gestorben ist, in meinen Armen. Dass ich mich verabschieden konnte", fügt Senna traurig hinzu.

Nun will die Komikerin Abschied nehmen. "Morgen werde ich sie beerdigen. Ich glaube, das wird noch mal richtig schlimm für mich", erklärt Senna. Eine andere Katze hat sie allerdings noch, weswegen sich ihre Fans nicht wundern sollen, falls sie diese im Netz sehen sollten.

Instagram / missgammour Senna Gammour, Influencerin

Instagram / missgammour Senna Gammour, Influencerin

Instagram / missgammour Senna Gammour im August 2021

