16 Jahre Monrose: So erinnern sich Mandy, Senna und Bahar

Es war ein besonderer Tag für die Mädels! Die Castingshow Popstars brachte einige erfolgreiche Bands hervor – beispielsweise Bro'Sis oder auch Monrose. Am 23. November 2006 wurde die reine Girlgroup aus Mandy Capristo (32), Senna Gammour (42) und Bahar Kizil (34) gegründet. Mit ihren Hits wie "Hot Summer" und "Shame" stürmten sie die Charts. Nach ihrer Trennung im Jahr 2011 gab es hin und wieder Schlagzeilen über einen Rosenkrieg zwischen den Girls. Doch zum 16. Jubiläum scheint dieser vergessen!

Denn alle drei Ex-Mitglieder erinnerten sich am 23. November zum 16-Jährigen via Instagram an ihre Popstars-Zeit zurück. Senna verfasste besonders emotionale Zeilen. "Rückblickend hatte ich die beste Zeit mit meinen Mädels. Ich hätte mir keine anderen Mädels außer Mandy und Bahar an meiner Seite gewünscht. Monrose Forever", schrieb die Influencerin trotz der damaligen Streitgerüchte. Außerdem bedankte sie sich bei den Fans, die Grund dafür seien, dass die Songs teilweise noch im Radio gespielt werden.

Bahar teilte einen Ausschnitt des Monrose-Musikvideos von "Like A Lady" und schrieb dazu: "Danke allen, die Monrose so großartig gemacht haben." Mandy entschied sich für eine andere Art und Weise, den Ehrentag hervorzuheben. In ihrer Story repostete sie einen Beitrag, in dem sie betonte: "All die Texte waren feministischer, als die Zeit verstanden hätte."

Sean Gallup/Getty Images Mandy Capristo und Senna Gammour

Instagram / missgammour Senna Gammour, Influencerin

Getty Images Monrose beim Comet 2010

