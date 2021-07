Walentina Doronina und Kathleen Glawe werden wohl in diesem Leben keine Freundinnen mehr! Die beiden Reality-TV-Sternchen sind aktuell bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen – besonders gut kommen die zwei aber nicht miteinander klar. Der Grund: Die Ex on the Beach-Beauty lästerte zuvor öffentlich über Kathi, weil ihr deren TV-Sex-Abenteuer missfielen. Jetzt betont Walentina im Promiflash-Interview: Sie hält nach wie vor nichts von Kathi!

"Kathleen ist für mich ein falscher Fünfziger. Sie ist von oben bis unten die größte Schauspielerin, die ich bislang kennengelernt habe", ätzt die Blondine gegenüber Promiflash. Die Mutter eines Sohnes erzähle nur Lügen und verdrehe einem die Worte im Mund. "Für mich ist sie sehr billig und bleibt es auch. Ich weiß nicht, was billiger ist – sie oder die Tomaten im Supermarkt", wettert die TV-Bekanntheit weiter.

Dabei sah es kurzzeitig so aus, als ob die beiden Girls in dem Format Frieden geschlossen hätten – zwischen Walentina und Kathi kam es nämlich zwischenzeitlich zu einem netten Plausch. "Gezwungenermaßen haben wir zusammen gelebt und ich musste leider gelegentlich Sätze mit ihr austauschen", erklärt Walentina.

Are You The One – Reality Stars in Love

TVNOW Aaron und Kathleen in der Privatsuite

TVNOW Aaron und Kathleen

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

