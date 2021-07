Zieht es Jenny Frankhauser (28) jetzt doch in die Ferne? Die Influencerin verbrachte vergangene Woche mit ihrem Freund Steffen ein paar Tage auf Mallorca. Dort traf sie natürlich auch auf ihre Mutter Iris Klein (54) und ihre Halbschwester Daniela Katzenberger (34). Die beiden leben mittlerweile schon seit Jahren auf der spanischen Insel. Eigentlich hatte es für die Reality-TV-Bekanntheit bislang nicht zur Debatte gestanden, ihre Heimat in Deutschland aufzugeben. Hat sich ihre Entscheidung nach dem Familienbesuch etwa geändert? Eine Aussage von Jenny lässt das jedenfalls vermuten...

In ihrem neuesten YouTube-Video zeigt die 28-Jährige ihren Fans ein paar Eindrücke aus ihrem Urlaub. Während sie mit ihrem Partner am Pool entspannt, fragt sie ihn: "Könntest du dir vorstellen, hier zu leben?" Steffen nickt und scheint der Idee nicht abgeneigt zu sein. Jenny blickt ebenfalls vielsagend in die Kamera. In einer weiteren Sequenz unterschreibt das Paar in einem Büro ein Dokument – und die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin wirkt total aufgeregt. Handelt es sich dabei etwa um einen Mietvertrag?

Ihre Follower sind sich jedenfalls sicher, dass die zwei Turteltauben auswandern wollen. In der Kommentarspalte unter dem Clip spekuliert die Fangemeinde der Beauty aus Ludwigshafen darüber, was für ein Dokument das Paar wohl unterzeichnet hat. "Wandert ihr etwa aus? Oder kauft ihr euch eine Ferienwohnung? Es bleibt spannend" und: "Ich habe richtig geraten! Plant ihr einen Zweitsitz auf Mallorca?", lauteten nur zwei der vielen Reaktionen unter dem Clip.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juli 2021

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Jenny Frankhauser, Daniela Katzenberger und Iris Klein im Juli 2021

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de