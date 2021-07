Endlich ist es offiziell! Bereits Anfang dieses Monats gab Guido Cantz sein Aus bei der beliebten Prank-Show Verstehen Sie Spaß? bekannt. Der Blondschopf hatte den Posten 2010 von seinem Vorgänger Frank Elstner (79) übernommen. Mit der Bekanntgabe startete auch die Suche nach einem neuen Gastgeber. Ganz vorne mit im Rennen stand Barbara Schöneberger (47), die intern sogar als Favoritin des Senders galt. Jetzt steht das neue Gesicht des TV-Formats fest – und es ist tatsächlich Barbara!

Für die Entertainerin geht mit dieser Ehre ein regelrechter Kindheitstraum in Erfüllung. "Die Show ist ein großartiger Klassiker, der wie ich, obwohl er die 40 leicht überschritten hat, voll im Saft steht", schwärmte Barbara in einer Pressemitteilung des SWR. Bereits in jungen Jahren verfolgte die Blondine die Sendung vor dem heimischen Fernsehgerät. "Ich bin glücklich, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden", verriet die 47-Jährige.

Doch wann steht Barbara zum ersten Mal vor der Kamera der Show? Ihre Premiere soll die TV-Bekanntheit im Frühjahr 2022 feiern – genauer gesagt am 2. April, selbstverständlich einem Samstagabend. "Und es gilt jetzt mehr denn je: Niemand ist mehr vor mir sicher", warnte Barbara die TV-Landschaft vor.

Anzeige

SWR/Wolfgang Breiteneicher Guido Cantz, "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator

Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger in Baden-Baden, September 2014

Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de