Erneute Datingshow-Teilnahme von Michael Böhm! Der Hobbysänger ist Teil des Casts von Mein Date, mein bester Freund & ich, um dort die Frau fürs Leben zu finden. Doch das klappte nicht wirklich – Joanna entschied sich nämlich gegen ihn und blieb bei ihrem bestehenden TV-Couple mit Michael Bauer (30). In der Folge verriet Nachrücker Michi ganz nebenbei, dass er während Die Bachelorette noch gar nicht bereit für eine neue Liebe war.

Bei seinem Einzug in das neue Dating-Format stellte sich Michi einmal vor und ein Satz fiel dabei besonders auf: "Ich bin jetzt seit fünf Jahren single und komme aus einer extrem langen Beziehung. Ich habe erst vor einem Jahr den Punkt gefunden, wo ich sagen kann, dass ich mich einer Frau wieder komplett öffnen kann." Das Pikante daran: Michi nahm 2017 an "Die Bachelorette" teil und buhlte dort um die Gunst von Jessica Paszka (31). Zwei Jahre später versuchte er sein Glück bei Bachelor in Paradise – obwohl er noch gar nicht bereit für eine neue Liebe war.

Funfact: Joannas TV-Partner Michi Bauer war in derselben Bachelorette-Staffel dabei und buhlte wie Michi Böhm um die Gunst von Jessi Paszka. Schon damals schied der dreifache Vater vor dem Augsburger Männermodel aus.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags um 20:15 Uhr auf SAT.1.

