Bei Carolina Noeding und Daniel Peukmann läuten bald die Hochzeitsglocken! Die beiden Laiendarsteller hatten sich am Set von Köln 50667 kennengelernt. In der beliebten Vorabendserie spielten die beiden das Ehepaar Jule und Marc und auch abseits der Kamera funkte es gewaltig zwischen ihnen. Seit fast zwei Jahren gehen Carolina und Daniel gemeinsam durchs Leben – und wagen nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Carolina und Daniel haben sich verlobt.

Das verkündete die Sängerin stolz auf Instagram. "Es ist alles noch so unwirklich. Daniel und ich werden einfach heiraten", erklärte Carolina ihrer Community stolz. Dazu postete die Beauty auch glatt ein Bild ihres Verlobungsrings: Auf der Aufnahme sieht man nur die Hände der frisch Verlobten und neben zwei weiteren Ringen ziert Caros Ringfinger ein schlichter goldener Ring mit einem kleinen Steinchen. Doch wie genau lief der Antrag eigentlich ab?

Dieses Rätsels Lösung lieferte der Marc-Darsteller selbst auf seinem Insta-Profil. Dort teilte er nämlich ein Video des besonderen Abends: Im Kreise seiner Liebsten war das Paar in einem Restaurant zusammen gekommen, um eigentlich Carolinas 30. Geburtstag zu feiern. Sichtlich nervös ergriff Daniel dann das Wort und machte seiner Liebsten einen Antrag. Unter Tränen fällt die Blondine ihrem Partner in die Arme und sagte natürlich Ja.

Anzeige

Instagram / carolinanoeding Carolina Noedings Verlobungsring

Anzeige

Instagram / carolinanoeding Daniel Peukmann und Carolina Noeding

Anzeige

Instagram / daniel_peukmann Carolina Noeding und Daniel Peukmann bei ihrer Verlobung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de