Es war die Liebessensation bei Köln 50667: Carolina Noeding und Daniel Peukmann spielen nicht nur in der Serie ein Paar – sie sind auch im echten Leben eins! Seit rund fünf Monaten schweben die Jule- und Marc-Reuter-Darsteller nun schon auf Wolke sieben. Jetzt steht für die Turteltauben der erste gemeinsame Valentinstag an: Haben Caro und Daniel dafür große romantische Pläne im Sinn?

"Erst mal sind wir lange arbeiten und danach dachte ich, ich koch' uns was Schönes!", verriet der Schauspieler nun im RTL2-Liebesinterview. Also kein aufwendiges, schickes Date im Restaurant. Doch ist das seiner Liebsten auch recht? Caro könnte sich tatsächlich nichts Schöneres vorstellen! "Wir sind die ganze Zeit so viel unterwegs und nutzen das aus, auch mal zu Hause sein zu können", schwärmte die Blondine. Heute Abend seien deshalb Jogginghose und Pyjama angesagt.

Für Caro und Daniel sei der Valentinstag einfach keine große Sache: "Wir beide brauchen eigentlich keinen Tag dafür, ich mache alles, was ich für sie mache auch so gerne!", betonte der Bartträger – und erntete dafür einen verliebten Blick seiner Herzdame. Erst anlässlich ihres Beziehungsjubiläums kommenden September möchten sie etwas mehr Aufwand betreiben: "Beim Einjährigen würde ich schon mal 'ne Pulle Schampus für uns aufmachen", witzelte Daniel.

Instagram / carolinanoeding Daniel Peukmann und Carolina Noeding aus "Köln 50667"

