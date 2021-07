Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (48) sind verliebter als jemals zuvor! Vergangene Woche hatten die Sängerin und der Schauspieler ihre Liebe zueinander endlich mithilfe eines süßen Kussfotos öffentlich gemacht. Anlässlich des 52. Geburtstags der "Jenny From The Block"-Interpretin war das Paar gemeinsam an die Côte d'Azur gefahren, wo sie die Zeit zu zweit auf einer Jacht genossen. Nun setzten die beiden Turteltauben ihren Liebesurlaub in Italien fort und wurden dabei unter anderem bei einem romantischen Abendessen abgelichtet.

Wie TMZ berichtete, wurde das Paar nach seinem Aufenthalt in Saint-Tropez über das Wochenende nun auf Capri gesehen. Dort schlenderten J.Lo und Ben Hand in Hand durch die Straßen der gleichnamigen Inselhauptstadt und betrachteten die örtlichen Sehenswürdigkeiten. Außerdem kehrten die beiden in einem Restaurant ein, wo sie jedoch weniger aßen, als vielmehr den zahlreichen Fotografen eine Show lieferten, wie Augenzeugen berichtet haben sollen. Zudem schien es so, als würden der Hollywoodstar und die Sängerin ihre Romanze nicht länger verstecken wollen, denn Bennifer zeigte mehr denn je, wie glücklich sie miteinander sind.

Zuvor waren die 52-Jährige und der "Justice League"-Darsteller vor der französischen Mittelmeerküste gesichtet worden. Auf dem Sonnendeck ihrer Luxusjacht hatten die zwei verliebt einige Küsse und Umarmungen ausgetauscht. Zudem war das Pärchen dabei fotografiert worden, wie es an der Reling miteinander geschmust hatte. Auf dem Boot war auch der alles entscheidende Schnappschuss entstanden, mit dem J.Lo und Ben ihr Liebes-Comeback bekannt gegeben hatten.

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Daredevil"

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

