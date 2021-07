Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (48) lassen es sich gut gehen. Seit April kursierten die Gerüchte um ein von den Fans heiß ersehntes Liebescomeback des Paares, dass sich 2004 getrennt hatte. Vor Kurzem gaben die beiden Stars ihre Beziehung nun mit einem süßen Kussfoto offiziell bekannt. Das Pärchenbild hatte die Sängerin anlässlich ihres 52. Geburtstages mit ihren Fans geteilt. Die beiden Turteltauben hatten J.Los Ehrentag zudem gemeinsam im Urlaub auf einer Jacht verbracht.

Wie DailyMail jüngst berichtete, habe der Schauspieler keine Kosten und Mühen gescheut, um seiner Liebsten einen unvergesslichen Geburtstag zu ermöglichen. Mit einem Privatjet seien der Filmregisseur und die brünette Schönheit nach Saint-Tropez an die französische Mittelmeerküste gereist, wo sie an der Côte d'Azur auf eine luxuriöse Megajacht stiegen. Den Angaben der britischen Zeitung zufolge soll das Boot den Namen "Valerie" tragen und auf sechs Stockwerken mit insgesamt sieben Schlafzimmern ausgestattet sein.

Auf den Bildern, die dem Magazin exklusiv vorliegen, ist zudem zu erkennen, wie glücklich die beiden Hollywood-Stars mit ihrem zweiten Versuch in Sachen Liebe sind. Verliebt schaute die "Hustlers"-Darstellerin ihren Partner an der Rehling ihres Wassergefährts an, bevor sie ihm einen dicken Schmatzer auf den Mund drückte. J.Lo und Ben wurden zudem von den Paparazzi dabei abgelichtet, wie sie auf dem Sonnendeck des Schiffs miteinander schmusten und zärtliche Umarmungen austauschten.

Anzeige

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2021 in Inglewood

Anzeige

Getty Images Ben Affleck im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de