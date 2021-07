Fans von Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (48) sind völlig aus dem Häuschen! Nach ihrer Trennung von Alex Rodriguez (45) wurde die Sängerin immer wieder turtelnd mit ihrem Ex-Freund Ben gesichtet. Fans der beiden warteten nur noch sehnsüchtig darauf, dass die einstigen Turteltauben ihre Liebe offiziell machen würden – und tatsächlich: J.Lo postete das erste offizielle Kussfoto der beiden. Diese Nachricht brachte Jennifer und Bens Community völlig zum Ausflippen!

"Ich freue mich so sehr für euch. Mein Herz hält das gar nicht aus", bekundete ein User auf Instagram seine Freude darüber, dass J.Lo und Ben ihre Liebe endlich offiziell machten. "Bennifer ist mit voller Wucht zurück", lautete ein anderer Kommentar, während ein anderer schlicht "Bennifer für immer!" hoffte. "Sie sehen so gut zusammen aus. Könnte jetzt der Moment sein, in dem sie glücklich werden?", fragte sich ein anderer Fan.

Tatsächlich scheint Jennifer bei Ben angekommen zu sein und sich besser denn je zu fühlen. Denn zu ihrem 52. Geburtstag teilte sie auf Instagram eine Reihe von Fotos von ihrem Mega-Body und versteckte das schöne Knutschfoto von sich und Ben erst als viertes Bild in der Fotoreihe. "Wie es läuft", schrieb die "On The Floor"-Interpretin dazu und versah die Zeile mit einem pinken Herzchen. Und offenbar könnte es für sie aktuell wirklich nicht besser laufen.

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2003

Instagram / jlo Sängerin Jennifer Lopez

