Anna Heiser (31) ist traurig! Eigentlich hat die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin heute einen großen Grund zur Freude: Vor genau drei Jahren gab sie ihrem Show-Partner Gerald das Jawort. Doch ihren Hochzeitstag müssen die beiden leider getrennt voneinander verbringen. Während Anna für mehrere Monate zu ihrer Familie in ihre Heimat Polen gereist ist, kümmert sich Gerald um seinen Hof in Namibia. Im Netz widmen sie sich anlässlich ihres Ehejubiläums aber rührende Zeilen.

Auf Instagram veröffentlichte Anna ein Foto von ihrem Hochzeitsshooting, unter dem sie ihrem Mann eine süße Liebeserklärung machte. "Alles Gute zum dritten Jahrestag, mein Mann. Danke, dass du ein Teil meines Lebens bist. Ich liebe dich", lauteten ihre Worte. Außerdem betonte sie, dass sie und ihr gemeinsamer Sohn Leon den Landwirt sehr vermissen. Gerald scheint das ganz genauso zu gehen. Er kommentierte: "Ich euch auch."

Vor wenigen Wochen sprach Anna bereits darüber, wie sehr ihr ihre Heimat Polen am Herzen liegt. Auch nach drei Jahren bei Gerald in Namibia hat die Auswandererin manchmal noch mit Heimweh zu kämpfen. "Aber nicht mehr so stark, wie im ersten Jahr", erzählte die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story.

MG RTL D/flashed by micky Gerald und Anna Heiser bei ihrer Hochzeit in Polen

MG RTL D/flashed by micky Anna und Gerald Heiser am Hochzeitstag in Polen

MG RTL D / flashed by micky Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Traumpaar aus Namibia

