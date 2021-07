Die Alm steht kurz vor dem großen Finale! Nur noch vier Promis kämpfen in Südtirol um den Titel des Almkönigs oder der Almkönigin 2021. Doch bevor es in die Schlussrunde geht, mussten noch zwei Bewohner die Berghütte verlassen: Ex-Pornosternchen Vivian Schmitt, Influencerin Siria Campanozzi (21), Ex-Profisportlerin Magdalena Brzeska (43) und Dragqueen Yoncé Banks traten in mehreren Spielrunden gegeneinander an, um die zwei Finalisten zu ermitteln. Für zwei von ihnen reichte es dabei allerdings nicht!

Nachdem die vier Teilnehmer in übergroßen Holzschuhen einen tückischen Parkour hatten absolvieren müssen, ging es ans Beet. Dort hieß es, Gemüsesorten auszubuddeln und richtig zuzuordnen. Nach den ersten beiden Spielen hatte Yoncé die Nase vorn. Und auch Magdalena machte in den Spielen der "Bauernolympiade" eine gute Figur. Für Vivian und Siria reichte es am Ende leider nicht – sie landeten auf den Plätzen drei und vier.

Die übrigen zwei zogen ins Finale ein, um den diesjährigen Titelträger zu krönen. Yoncé und Magdalena werden den Showsieger also in einem entscheidenden Zweikampf ermitteln. Dragqueen oder Olympiateilnehmerin, wer wird in Südtirol gewinnen?

ProSieben Yoncé Banks und Vivian Schmitt bei "Die Alm"

ProSieben Magdalena Brzeska bei "Die Alm"

ProSieben Yoncé Banks und Magdalena Brzeska bei "Die Alm"

