Gesundheitsupdate von Bob Odenkirk (58). Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Schauspieler am Set des Breaking Bad-Serienablegers "Better Call Saul" zusammengebrochen war. Die Crew soll sich sofort um ihn gekümmert und einen Krankenwagen gerufen haben. Bobs Zustand galt zunächst als kritisch – zu den genauen Hintergründen war bis dato aber nichts bekannt. Nun verrät sein Sohn Nate, wie es wirklich um den 58-Jährigen steht.

"Es wird ihm gut gehen", schrieb der 22-Jährige zur gesundheitlichen Verfassung seines Vaters auf Twitter. Wie Bobs Sprecher kurz darauf unter anderem Variety mitteilte, sei der Zustand des 58-Jährigen mittlerweile stabil. Er soll mit Herzproblemen zu kämpfen gehabt haben und arbeite nun an seiner Genesung. "Er und seine Familie möchten sich bei den unglaublichen Ärzten und Krankenschwestern bedanken, die sich um ihn kümmern, ebenso wie bei dem Cast, der Crew und den Produzenten, die an seiner Seite geblieben sind", hieß es in dem Statement weiter.

Dass es dem zweifachen Vater inzwischen besser zu gehen scheint, freut offenbar nicht nur viele Fans, sondern auch zahlreiche Promis. So reagierten beispielsweise auch Bobs "Better Call Saul"-Kollege Michael McKean (73) oder die einstige Two and a half Men-Darstellerin Amber Tamblyn (38) auf Nates Tweet. Auch der US-amerikanische Comedian Brian Posehn äußerte sich und schrieb: "Danke Kumpel, sag deinem Vater, dass ihn viele Menschen lieben. Ich hoffe, er weiß das."

Getty Images Bob Odenkirk bei der Premiere der fünften Staffel "Better Call Saul"

Getty Images Bob Odenkirk bei den Film Independent Spirit Awards, 2020

Getty Images Michael McKean und Bob Odenkirk, Schauspieler

