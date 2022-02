Bob Odenkirk (59) jagte seinen Fans einen großen Schrecken ein. Der Schauspieler war im Juli 2021 am Set des Breaking Bad-Ablegers "Better Call Saul" zusammen gebrochen. Wenig später kam raus, dass der Serienstar einen Herzinfarkt hatte. Inzwischen ist der 59-Jährige wieder auf den Beinen und zurück am Set. Doch jetzt enthüllte Bob ein weiteres schlimmes Detail zu seinem Zusammenbruch: Er hatte kurzzeitig keinen Pulsschlag mehr.

Im Interview mit der New York Times erzählte Bob, dass er sich zum Zeitpunkt des Vorfalls glücklicherweise nicht alleine in seinem Wohnwagen befand, sondern unter anderem mit Kollegin Rhea Seehorn (49) Pause machte. So konnte die Schauspielerin direkt Hilfe holen, als der Comedian zu Boden ging. "Rhea sagte, dass ich sofort anfing, bläulich-grau zu werden", berichtete Bob. Da er keinen Puls mehr hatte, schloss ihn die Sicherheitsbeauftragte am Set an einen Defibrillator an.

Erst beim dritten Stromstoß begann sein Herz wieder an zu schlagen, verriet Bob weiterhin. Der Familienvater könne sich heute nicht mehr an die schrecklichen Vorfälle erinnern, seine Kollegen hätten ihm berichtet, was passiert ist. Als er nach dem Krankenhausaufenthalt wieder zum Set von "Better Call Saul" zurückkehren durfte, war Bob heilfroh, wie er auf Instagram mitteilte: "Ich bin so glücklich, hier zu sein und dieses besondere Leben, umgeben von so guten Menschen, zu leben."

Getty Images Bob Odenkirk in Los Angeles, 2015

Getty Images Rhea Seehorn und Bob Odenkirk, "Better Call Saul"-Stars

Getty Images Rhea Seehorn, Schauspielerin

