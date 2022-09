Was möchte Bob Odenkirk nach "Better Call Saul" machen?

Bob Odenkirk (59) reizt das Action-Genre. Der Schauspieler spielte fünf Staffeln lang den zwielichtigen Rechtsanwalt Saul Goodman in der Serie Breaking Bad. Daraufhin folgte ein Spin-off mit dem Titel "Better Call Saul", das den Werdegang des Kultcharakters sowie seine Zeit nach "Breaking Bad" beleuchtet. Im August endete die Serie, die Fans auf der ganzen Welt begeisterte. Doch wie geht es für den Hauptdarsteller Bob Odenkirk jetzt weiter? Der Serienstar würde gerne mehr Actionfilme drehen...

Während der Filmfestspiele von Venedig erzählte Bob, dass er nach dem Ende von "Better Call Saul" immer noch mehrmals die Woche trainiert. "Wenn es nach mir geht, werden Sie mich öfter in Actionfilmen sehen", meinte der Comedian. Er liebe es auch, Action mit Humor zu verbinden. Deshalb gefielen dem 59-Jährigen auch die früheren Filme mit Jackie Chan (68). 2021 spielte Bob bereits in dem US-amerikanischen Actionthriller "Nobody" den ehemaligen Auftragsmörder Hutch Mansell. Sein Wunsch scheint offenbar in Erfüllung zu gehen. "Nobody"-Produzent David Leitch (46) bestätigte bereits, dass es eine Fortsetzung mit den meisten Darstellern des Originalcasts geben wird.

Doch wie findet es Bob eigentlich, dass er sich von seiner Figur des Saul Goodman für immer verabschieden musste? "Ich habe sehr gemischte Gefühle. Die meisten von uns sind in diesem Geschäft, weil wir eine Vielzahl von Geschichten spielen wollen", verdeutlichte der Autor. Saul Goodman sei ein sehr vielschichtiger Charakter, weswegen es Bob eine Freude war, ihn über so eine lange Zeit zu spielen. "Das wird die Rolle sein, für die ich mein ganzes Leben lang bekannt sein werde. Und darauf bin ich stolz", weiß der Schauspieler.

Netflix Bob Odenkirk als Saul Goodman in "Better Call Saul"

Getty Images Bob Odenkirk bei den Emmy Awards, 2019

Getty Images Bob Odenkirk in Los Angeles, 2015

