Was für ein schönes Liebesjubiläum bei Patrick Müller (33) und seiner Frau Joy Lee Juana (30)! 2008 lernten die beiden Schauspieler sich am Set von Unter uns kennen und wenig später auch lieben. Drei Jahre später folgte die standesamtliche Trauung in Hamburg. Jetzt stand für die inzwischen dreifachen Eltern ein ganz besonderer Tag an: Patrick und Joy sind seit genau zehn Jahren verheiratet!

Zu einer Bilderreihe aus Selfies mit seiner Frau schrieb Patrick auf Instagram: "Ein Hund und drei Kinder später... und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir immer noch dieselben sind!" Kurz und knapp und doch mit ehrlichen Worten fasste der Tobias-Darsteller die vergangenen zehn Ehejahre mit seiner "Seelenverwandten" zusammen: "Die Höhen und Tiefen des Lebens haben wir gemeinsam mehr oder weniger gut gemeistert, sind aneinander zeitweise verzweifelt, aber auch miteinander gewachsen!"

Auch Joy ließ ihrem Ehemann zu diesem Anlass liebevolle Worte zukommen. "Danke, dass du immer da bist, meine Wankelmütigkeit erträgst und mich supportest wie ein Cheerleaderteam. Ich liebe dich", schrieb die 30-Jährige in einem Post.

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Patrick und Joy Müller mit ihren drei Kindern Lovis, Javis und Loki

Anzeige

Instagram / actpm Patrick und Joy Müller

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Joy und Patrick Müller als Micki und Tobias bei "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de