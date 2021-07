Eve Mavrakis schlägt ein neues Kapitel auf! Seit 1995 war die Französin mit Ewan McGregor (50) verheiratet. Gemeinsam mit dem Schauspieler hat sie sogar vier Kinder. 22 Jahre später folgte jedoch die Scheidung, weil der Brite mit seiner Filmkollegin Mary Elizabeth Winstead (36) angebandelt hatte. Mit dieser wurde der Star Wars-Star vor wenigen Wochen sogar Vater – damit ist er nun insgesamt fünffacher Papa. Und inzwischen scheint seine Ex-Frau ebenfalls wieder genussvoll nach vorn zu blicken: Eve hat einen neuen Mann in ihrem Leben!

Via Instagram zeigt die 55-Jährige ihren neuen Partner sogar schon öffentlich. Auf einem Foto aus dem gemeinsamen Urlaub in Italien präsentiert sie den US-amerikanischen Filmkomponisten Jonathan Elias als Mann an ihrer Seite. Das Bild zeigt das Paar, das sichtlich die Nähe zueinander genießt, bei einem romantischen Essen: "Der Comer See. Magisch. Danke, Jonathan", schwärmt die vierfache Mutter unter dem niedlichen Schnappschuss. Gegenüber Daily Mail haben die beiden zudem bereits bestätigt, dass sie zusammen sind.

Obwohl die Trennung von Ewan schon länger zurückliegt, kam die Scheidung erst vor etwa einem Jahr zu einem Abschluss. Für ihre jüngste Tochter Anouk teilt sich das Ex-Paar seither das Sorgerecht. Die restlichen Kinder sind bereits volljährig. Für die Zehnjährige muss der Filmstar monatlich umgerechnet 12.610 Euro Kindesunterhalt zahlen.

Getty Images Eve Mavrakis und Ewan McGregor bei der Premiere von "The Real Thing" in New York, Oktober 2014

Instagram / claramcgregor Eve Mavrakis, Noch-Ehefrau von Ewan McGregor

Getty Images Ewan McGregor und Eve Mavrakis

