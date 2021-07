Auf was achtet Maxime Herbord (26) bei ihrer Partnerwahl? Im Moment steht die Influencerin als Die Bachelorette vor der Kamera und sucht unter den anfangs 22 Kandidaten ihren Traummann. Bei ihrer Auswahl muss Maxime dabei natürlich abwägen, wer am besten zu ihr passen könnte – doch ihr Vorgehen scheint nicht jedem zu gefallen. Kenan Engerini (35) wirft der Beauty nämlich vor, sie entscheide nur nach dem Äußeren der Männer. Doch ist Maxime wirklich so oberflächlich?

Promiflash hakte bei dem gerade ausgeschiedenen Jonathan Steinig nach und der scheint Kenan nicht wirklich widersprechen zu können. "Ich finde, dass man Maxime angemerkt hat, wer vom Äußerlichen eher ihrem Typ entspricht und wer nicht", meinte der 25-Jährige. Er selbst habe anscheinend nicht dazu gehört. "Ich hatte auch das Gefühl, dass die Personen, die sie vom Äußerlichen eher ansprechen auch weniger, um ihre Aufmerksamkeit kämpfen mussten", führte Jonathan weiter aus.

Dennoch glaube der Tattoo-Liebhaber, dass Maxime nicht nur die Optik ihrer Favoriten überzeugt. "Trotzdem kann ein passender Charakter die Meinung und Gefühle einer Person noch mal ändern", betonte Jonathan. Bei ihm und der Rosenverteilerin habe es eben einfach nicht gepasst. Der Berliner sei sich sicher, dass sein Temperament einfach zu viel gewesen sei.

Anzeige

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Instagram / maximeee Maxime Herbord, Bachelorette

Anzeige

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de